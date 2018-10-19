МИД России рассказал о подготовке встречи Путина и Ким Чен Ына

Заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов заявил, что в данный момент внешнеполитическое ведомство ведет подготовку встречи российского президента Владимира Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына. Слова замминистра передает РИА «Новости».

«Согласовываем даты», — сказал Моргулов.

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Он также подтвердил, что подготовка встречи лидеров стран в настоящее время «продолжается».

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявлял, что встреча президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына стоит на повестке дня.