Путин не будет произносить традиционную вступительную речь на Валдае
Формат выступления президента России Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба «Валдай» изменился. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».
По его словам, президент не будет выступать с традиционной вводной речью перед участниками дискуссионного клуба. Откроет заседание директор по научной работе клуба Федор Лукьянов.
После этого, по словам Пескова, Путин ответит на вопросы участников клуба, а также пообщается с ними по отдельности.
«Это будет небольшой прием, где на ногах уже можно будет и по отдельности пообщаться с участниками форума, и проговорить темы, которые не успели обговорить во время пленарки», — добавил пресс-секретарь президента.
Президент примет участие в работе клуба «Валдай» 18 октября.