Путин не будет произносить традиционную вступительную речь на Валдае

Формат выступления президента России Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба «Валдай» изменился. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

По его словам, президент не будет выступать с традиционной вводной речью перед участниками дискуссионного клуба. Откроет заседание директор по научной работе клуба Федор Лукьянов.

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После этого, по словам Пескова, Путин ответит на вопросы участников клуба, а также пообщается с ними по отдельности.

«Это будет небольшой прием, где на ногах уже можно будет и по отдельности пообщаться с участниками форума, и проговорить темы, которые не успели обговорить во время пленарки», — добавил пресс-секретарь президента.

Президент примет участие в работе клуба «Валдай» 18 октября.