Лавров заявил о готовности России к третьему «нормандскому» саммиту

Россия готова принять участие в третьем саммите по Донбассу в «нормандском формате», если он будет хорошо подготовлен. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью RT France, Paris Match и Figaro, передает РИА «Новости».

По словам министра, Россия тесно сотрудничает с Францией в рамках урегулирования украинского кризиса применительно к выполнению минских договоренностей.

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«Речь заходит о том, чтобы провести очередную встречу в «нормандском формате». Было два саммита — в Париже в 2015 году и в Берлине в 2016 году. Мы за то, чтобы состоялся третий саммит», — сказал Лавров.

При этом глава МИДа подчеркнул, что саммит нужно хорошо подготовить, чтобы избежать неловкости лидеров четырех стран от того, что решения предыдущих саммитов не выполняются.

В начале сентября Лавров назвал «кощунственной» идею проведения переговоров в нормандском формате сразу после гибели главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко.