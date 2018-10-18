Сенаторы США потребовали данные о финансовых связях Трампа с Эр-Риядом
Группа американских сенаторов потребовала от президента Дональда Трампа предоставить данные обо всех его финансовых операциях с Саудовской Аравией. Об этом сообщает ABC News.
Уточняется, что сенаторы попросили предоставить им данный отчет на фоне ситуации с исчезновением саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.
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Члены сената заинтересовались связями Эр-Рияда и The Trump Organization и направили президенту соответствующий запрос.
Ранее Дональд Трамп заявил, что считает Саудовскую Аравию важным союзником Соединенных Штатов в борьбе с Ираном и терроризмом.