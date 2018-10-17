Отец стрелка из Керчи рассказал об увлечениях сына

Отец Владислава Рослякова, подозреваемый в нападении на политехнический колледж в Керчи, дал показания следователям, передает iz.ru со ссылкой на источник, близкий к следствию.

По словам отца, ему было трудно общаться с сыном, он ничего не рассказывал об учебе. Мужчина отметил, что у Рослякова не было друзей — раньше был один приятель, но они перестали общаться.

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Отец также сообщил, что знал об увлечении сына компьютерными играми и оружием, однако не придавал этому значения. Он подчеркнул, что его сын был воспитанным и агрессивного поведения за ним замечено не было.

Инцидент произошел в здании политехнического колледжа в Керчи около 12.00 мск. Первоначально сообщалось о взрыве неустановленного взрывного устройства, затем следователи уточнили, что погибшие скончались от огнестрельных ранений.

Ранее сообщалось, что в домах родителей керченского стрелка прошли обыски.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий в Керчи.