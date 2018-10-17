СМИ: глава МИД Греции уходит с поста
Глава греческого МИДа Никос Котзиас подал заявление об отставке. Об этом сообщает интернет-издание news24.gr.
Как отмечается, Котзиас уже подал заявление греческому премьеру Алексису Ципрасу.
Уточняется, что возможной причиной его решения об уходе могли стать разногласия с главой минобороны страны Паносом Камменосом в том, что касалось соглашения по новому названию Македонии.
Ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп считает возможным, что министр обороны Соединенных Штатов Джеймс Мэттис уйдет в отставку.