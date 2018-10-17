El Pais: Европа перестала видеть в России врага

Европейские страны начали задумываться о сотрудничестве с Россией, вместо того, чтобы рассматривать государство в качестве врага, пишет El Pais.

Как отмечается, страны ЕС стали задумываться о построении новой системы безопасности и обороны, а также о том, чтобы начать сотрудничество с Россией, которая является не только важнейшим соседствующим в Европе государством, но и основным поставщиком нефти и природного газа. Газета пишет, что здесь сыграл свою роль инцидент с запуском ракеты с испанского бомбардировщика-истребителя в эстонское воздушное пространство вблизи границы с Россией. Это событие могло спровоцировать катастрофу и вызвать непредсказуемые последствия, пишет издание.

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Тем не менее, впервые за десятилетия «альянсы, угрозы и стратегии меняются», подчеркивает газета. Изменения стали заметны после прихода Дональда Трампа на пост президента США, поведение которого сыграло важную роль в трансформации мировой политики, говорится в материале. Тогда стало понятно, что Вашингтон больше не является надежным партнером Европы, пишет El Pais.

Именно эта американский стратегический подход постоянно толкает Европу на установление более тесных отношений с Москвой, отмечает издание. Идея о сближении с Россией все больше укрепляется в головах, констатирует El Pais.

Однако первым, кто озвучил эту идею публично стал президент Франции Эммануэль Макрон, который предложил принять конец холодной войны и переосмыслить идеи, на которых основаны европейские военные альянсы. И эта новая стратегия продвигается очень быстро. Так, за прошедший год достижений было больше, чем за шестьдесят лет существования ЕС, отмечается в материале. Одним из итогов этого стало то, что Россию стали рассматривать в качестве «соседа, партнера, потенциального союзника, но не врага», пишет El Pais.