Порошенко высказался о разрыве отношений РПЦ и Константинополя

Президент Украины Петр Порошенко в своем твиттере прокомментировал решение Священного Синода РПЦ о разрыве отношений с Константинопольским патриархатом.

По словам украинского президента, такая реакция духовной и светской власти России на решение Константинопольского патриархата по Украине означает, что Киев находится на «правильном пути».

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Порошенко также заявил, что сначала Россия противопоставила себя всему мировому сообществу «агрессивной имперской политикой», а теперь и русская церковь встала «на путь самоизоляции и конфликта с мировым православием».

Ранее сообщалось, что прихожанам РПЦ запретили причащаться на Афоне.

РПЦ разорвала отношения с Константинопольским патриархатом из-за того, что последний принял решение о предоставлении автокефалии украинской церкви. В РПЦ назвали подобный шаг «антиканоническим решением».