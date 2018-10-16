Порошенко высказался о разрыве отношений РПЦ и Константинополя
Президент Украины Петр Порошенко в своем твиттере прокомментировал решение Священного Синода РПЦ о разрыве отношений с Константинопольским патриархатом.
По словам украинского президента, такая реакция духовной и светской власти России на решение Константинопольского патриархата по Украине означает, что Киев находится на «правильном пути».
Порошенко также заявил, что сначала Россия противопоставила себя всему мировому сообществу «агрессивной имперской политикой», а теперь и русская церковь встала «на путь самоизоляции и конфликта с мировым православием».
Ранее сообщалось, что прихожанам РПЦ запретили причащаться на Афоне.
РПЦ разорвала отношения с Константинопольским патриархатом из-за того, что последний принял решение о предоставлении автокефалии украинской церкви. В РПЦ назвали подобный шаг «антиканоническим решением».