МИД Венгрии намерен блокировать заседания комиссии Украина — НАТО

Глава венгерского МИДа Петер Сийярто заявил, что Будапешт намерен продолжить блокировать заседания комиссии Украина — НАТО. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Данное заявление министр сделал во время встречи со своим украинским коллегой Павлом Климкиным.

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Также Сийярто упрекнул украинские власти в том, что принимая закон об образовании, они не учли рекомендации Венецианской комиссии.

Глава МИД Венгрии резюмировал, что в «действиях» украинской стороны Будапешт в данный момент не видит «никакого прогресса».

Ранее Сийярто уже выступал с критикой украинских властей. В частности, он заявлял, что политика Украины «достигла ужасающего дна».