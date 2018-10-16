МИД Венгрии намерен блокировать заседания комиссии Украина — НАТО
Глава венгерского МИДа Петер Сийярто заявил, что Будапешт намерен продолжить блокировать заседания комиссии Украина — НАТО. Об этом сообщает Deutsche Welle.
Данное заявление министр сделал во время встречи со своим украинским коллегой Павлом Климкиным.
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Также Сийярто упрекнул украинские власти в том, что принимая закон об образовании, они не учли рекомендации Венецианской комиссии.
Глава МИД Венгрии резюмировал, что в «действиях» украинской стороны Будапешт в данный момент не видит «никакого прогресса».
Ранее Сийярто уже выступал с критикой украинских властей. В частности, он заявлял, что политика Украины «достигла ужасающего дна».