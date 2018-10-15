Австралия намерена перенести посольство в Иерусалим

Австралия изучает возможность признания Иерусалима столицей Израиля. Об этом сообщила пресс-служба премьера Израиля Биньямина Нетаньяху по итогам его разговора с австралийским коллегой Скоттом Моррисоном.

Уточняется, что Австралия рассматривает возможность переноса в Иерусалим своего посольства.

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Ранее сообщалось, что депутаты Верховной рады Украины намерены обратиться к президенту страны Петру Порошенко с просьбой переноса посольства Украины в Израиле в Иерусалим.

Также сообщалось, что строительство американского посольства на территории Иерусалима будет стоить США $21,2 млн.