Трамп назвал Китай большей проблемой, чем Россия

Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай представляет для Соединенных Штатов большую угрозу, чем Россия. Об этом он сказал в интервью CBS.

Журналистка Лесли Шталь спросила Трампа, верит ли он во вмешательство России в выборы в 2016 году. Американский президент ответил утвердительно, после чего попытался увести разговор в сторону того, что Китай и другие страны тоже вмешивались.

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«Я думаю, Китай тоже вмешивался. И, честно говоря, Китай — более серьезная проблема», — сказал Трамп.

При этом он заявил, что не просил Россию помочь победить ему на выборах президента, поскольку, по его словам, российская сторона «не смогла бы ему помочь».