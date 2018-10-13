Климкин раскритиковал публикацию данных украинских венгров на «Миротворце»

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выступил против публикации личных данных венгров на сайте «Миротворец». Слова министра приводит «Европейская правда».

Ранее стало известно, что в базу «Миротворца» были внесены данные 313 граждан Украины, которые получили венгерский паспорт.

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«Я категорически против, чтобы показывать на венгров пальцем, как на предателей, или травить венгров, или обвинять их в сепаратизме», — подчеркнул Климкин.

Также он напомнил, что законы Украины обязательны к соблюдению.

Ранее венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что политика Украины в отношении закарпатских венгров «достигла ужасающего дна».