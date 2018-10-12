Посол: Британия отказывает в визах российским дипломатам

Посол России в Лондоне Александр Яковенко сообщил, что Британия отказывается выдавать визы российским дипломатам, передает РИА «Новости».

Он пояснил, что из-за этого не представляется возможным заполнить пустые места, образовавшиеся после высылки российских дипломатов из Лондона.

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«Мы не можем заполнить эти вакансии, поскольку Великобритания отказывается выдавать дипломатам визы», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в Федеральном департаменте по международным делам Швейцарии проинформировали, что швейцарская сторона ужесточила аккредитацию российских дипломатов.