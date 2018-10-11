Анкара и Эр-Рияд создали общую группу по расследованию пропажи журналиста

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара и Эр-Рияд договорились о создании совместной группы для расследования исчезновения оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он также подчеркнул, что группа была создана по инициативе Саудовской Аравии.

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Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что следователи из США работают над делом Хашкаджи.

По его словам, США работают с Турцией и Саудовской Аравией по данному делу.