В Совфеде готовы к приостановке членства России в Совете Европы

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров ответил на слова генерального секретаря Совета Европы Торбьерна Ягланда, пригрозившего России исключением из СЕ, сказав о готовности российской стороны приостановить свое членство в организации, передает РИА «Новости».

«Если Парламентская ассамблея Совета Европы на сессии в январе не примет поправки в свой устав, которые реально защищают права национальных делегаций, Россия может приостановить свое членство в СЕ. И никакого ущерба для имиджа нашей страны не будет», — сказал Джабаров.

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Он также сказал, что Ягланд «зря сделал такое заявление, это их проблемы, а не наши». Сенатор подчеркнул, что в ПАСЕ «забанили» предложения российской стороны и заявил, что ничего нового от европейских чиновников не услышал.

Ранее в Госдуме прокомментировали возможность исключения России из Совета Европы.