В Совфеде готовы к приостановке членства России в Совете Европы

В четверг Парламентская ассамблея Совета Европы общим голосованием лишила российскую делегацию права... Reuters

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров ответил на слова генерального секретаря Совета Европы Торбьерна Ягланда, пригрозившего России исключением из СЕ, сказав о готовности российской стороны приостановить свое членство в организации, передает РИА «Новости».

«Если Парламентская ассамблея Совета Европы на сессии в январе не примет поправки в свой устав, которые реально защищают права национальных делегаций, Россия может приостановить свое членство в СЕ. И никакого ущерба для имиджа нашей страны не будет», — сказал Джабаров.

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Он также сказал, что Ягланд «зря сделал такое заявление, это их проблемы, а не наши». Сенатор подчеркнул, что в ПАСЕ «забанили» предложения российской стороны и заявил, что ничего нового от европейских чиновников не услышал.

Ранее в Госдуме прокомментировали возможность исключения России из Совета Европы.