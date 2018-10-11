В Госдуме прокомментировали возможность исключения России из Совета Европы

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что сообщения о возможном исключении России из Совета Европы являются «типичной» для западных партнеров «игрой на опережение». Мнение чиновника передает РИА «Новости».

Ранее генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд сообщил о возможном исключении России из Совета Европы в июне 2019 года. Он отметил, что это может произойти, если российская сторона не будет платить членские взносы.

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По мнению Слуцкого, данное заявление является «типичной игрой на опережение».

«Это типичная для Совета Европы игра на опережение в весьма неджентльменский ситуации. Ягланд делает такие заявления как генсек, загнанный в угол», — сказал депутат.

При этом он не стал пояснять, почему генсек Совета «загнан в угол» и отметил, что российской стороне следует подумать о выходе из организации.