В Китае заподозрили экс-главу Интерпола во взяточничестве

Бывшего главу Интерпола и замминистра общественной безопасности Китая Мэн Хунвэя подозревают во взяточничестве. Об этом сообщается в заявлении Министерства общественной безопасности КНР.

Отмечается, что в настоящее время в отношении Хунвэя проводится проверка.

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«Член Госсовета КНР, глава партийного комитета Министерства общественной безопасности КНР Чжао Кэчжи во время заседания парткома ведомства утром 8 октября сообщил, что Мэн Хунвэй подозревается в получении взяток и совершении других преступлений», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее в Интерполе сообщили, что Франция приняла отставку директора организации Мэн Хунвэя, задержанного китайскими властями по подозрению в преступлении.