Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, который приехал в Россию для празднования дня рождения российского президента Владимира Путина, написал в своем инстаграме, что Черное море не черного цвета.

На фотографии, которую опубликовал итальянский экс-премьер, он стоит в костюме на фоне пальм и показывает рукой на полосу моря.

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«Я раскрыл еще одну распространенную «ложь». Черное море не черное, а прекрасного насыщенного голубого цвета», — говорится в инстаграме Берлускони.

7 октября Путину исполнилось 66 лет.

Ранее сообщалось, что белорусский президент Александр Лукашенко поздравил Путина с днем рождения.