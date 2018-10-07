Керри раскритиковал Трампа за выход из иранской сделки
Бывший государственный секретарь США Джон Керри заявил, что американский лидер Дональда Трампа действовал «не в лучших интересах» страны при выходе из ядерного соглашения с Ираном. Об этом сообщает CNN.
По его словам, присутствие США в иранской сделке позволило бы добиться более «благоприятного исхода».
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Он также подчеркнул, что не виделся с руководством Ирана после выхода США из соглашения.
Ранее Керри заявил, что выход США из иранской ядерной сделки увеличил риск военного противостояния между странами.