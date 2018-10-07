Трамп сравнил демократов с мафией

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская демократическая партия превратилась «в мафию левого толка». Об этом сообщает Fox News.

По его словам, в настоящее время демократам «нельзя позволить управлять США».

Он также добавил, что республиканской партии необходимо увеличить большинство в конгрессе США на предстоящих выборах.

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Трамп подчеркнул, что у жителей США есть шанс «остановить радикальных демократов».

Ранее Трамп заявил, что некоторые членов демократической партии обладают «низким IQ».