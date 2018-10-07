Bloomberg: Британия и ФРГ обсуждают новые санкции против России

Великобритания и Германия обсуждают возможное усиление антироссийских санкций на фоне заявления Нидерландов о попытках кибератак на ОЗХО, к которым якобы причастна Россия. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, де-факто вице-премьер Британии Дэвид Лидингтон подтвердил обсуждение новых санкций против России.

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Как отмечается, официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт также заявил, что ФРГ обсуждает со своими партнерами новые антироссийские санкции.

Ранее глава МИД Британии Джереми Хант рассказал об обсуждении новых санкций против России.