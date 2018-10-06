Берлускони вылетел на день рождения к Путину

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони на своей странице в фейсбуке сообщил, что вылетел в Россию на день рождения своего друга — российского лидера Владимира Путина.

7 октября президенту России исполнится 66 лет.

«Лечу на самолете на день рождения к моему другу Владимиру Путину», — написал Берлускони.

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Он добавил, что намерен воспользоваться встречей с президентом России, чтобы обсудить все важнейшие международные проблемы.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин собирается отпраздновать свой день рождения в кругу семьи и друзей.

В прошлом году Берлускони подарил Путину на юбилей пододеяльник.