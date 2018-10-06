Помпео обсудил с Абэ денуклеаризацию Корейского полуострова

Госсекретарь США Майк Помпео и премьер-министр Японии Синдзо Абэ провели переговоры в Токио и обсудили план по денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента.

«Я бы хотел иметь с вами полную координацию по нашей политике в отношении КНДР, вопросу удерживаемых в стране, проблеме ядерной и ракетной программ», — сказал Абэ.

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В свою очередь, Помпео пообещал Абэ держать японскую сторону в курсе процесса денуклеаризации.

Ранее сообщалось, что Майк Помпео прибыл с официальным визитом в Японию для встречи с японским премьер-министром Синдзо Абэ.