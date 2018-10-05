Вучич рассказал подробности о переговорах с Путиным

Президент Сербии Александар Вучич раскрыл подробности о переговорах с российским президентом Владимиром Путиным в Москве, на которых обсуждалась ситуация в Косово, передает RT.

«Мы обсудили важные аспекты политической ситуации на Западных Балканах, а также в Юго-Восточной Европе в целом. Также мы обсудили некоторые вопросы российско-сербских отношений в политической и экономической сферах», — сказал Вучич.

Реклама

Вучич также отметил, что в серьезных ситуациях Сербия всегда получала поддержку со стороны России. По его словам, российское руководство выразило поддержку территориальной целостности Сербии, которые затрагивают интересы не только Белграда, но и ряда европейских государств.

Ранее сообщалось, что Вучич рассказал Путину о позиции Сербии по членству в НАТО.