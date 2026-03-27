Украинских производителей БПЛА лишили возможности заработать на экспорте

Intelligence Online: СБУ запретила коммерческий экспорт беспилотников с Украины
Служба безопасности Украины запретила местным производителям БПЛА и систем перехвата осуществлять коммерческий экспорт своей продукции вне государственного контроля, сообщает французский портал Intelligence Online.

По словам его источников, такие указания получили компании в ключевых центрах отрасли, включая Днепропетровск и Львов. Предупреждения со стороны спецслужб носят жесткий характер: попытки несанкционированного экспорта могут повлечь немедленные меры со стороны властей.

Ограничения распространяются в том числе на украинские предприятия, работающие за рубежом. В результате, как утверждает Intelligence Online, их переговоры с зарубежными партнерами в странах Персидского залива и Юго-Восточной Азии вынужденно прерваны: теперь такие поставки возможны только в рамках межгосударственных соглашений.

Источники Intelligence Online пояснили, что ужесточение контроля связано со стремлением Киева сохранить технологические преимущества, полученные в результате применения дронов в ходе конфликта. С 2022 года в стране появились десятки частных компаний, серийно выпускающих дроны различных типов.

При этом глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер назвал украинское производство дронов кустарным и сравнил его со сборкой детского конструктора «Лего», а самих производителей — с домохозяйками, которые печатают детали для БПЛА на 3D-принтерах у себя на кухнях.

Это заявление последовало за публикацией новости о том, что украинцы начали собирать дроны для ВСУ прямо в квартирах многоквартирных домов.

