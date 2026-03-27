Вопрос восстановления полноценной работы дипмиссий поднимался на переговорах делегации Госдумы в Вашингтоне. Об этом сообщила РИА Новости первый заместитель председателя комитета по международным делам Госдумы Светлана Журова.

Депутат также сообщила, что на переговорах делегация Госдумы обсудила гуманитарные, спортивные, образовательные проекты, а также вопросы глобальной безопасности.

До этого Журова рассказала о том, что парламентская делегация из России ожидает откровенности во второй день переговоров в США. В свою очередь глава парламентской делегации РФ, зампред комитета нижней палаты по международным делам Вячеслав Никонов, рассказал «о рабочем настрое перед вторым днем переговоров в Вашингтоне».

До этого стало известно, что в США отправится делегация Госдумы для проведения переговоров, ее возглавит депутат Никонов. При этом отмечалось, что руководство партии «Единая Россия» в Вашингтон не полетит. Никонов был выбран в качестве представителя России благодаря свободному владению английским языком и способности объяснить американским конгрессменам достижения России.

Ранее Медведев напомнил Каллас, что Эстония и Донбасс принадлежали России.