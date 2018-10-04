Матвиенко пообещала, что Совфед одобрит президентские поправки к статье об экстремизме

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что верхняя палата парламента в течение месяцаполутора-полутора примет поправки президента к статье об экстремизме. Об этом сообщает РИА «Новости».

Накануне президент России Владимир Путин внес в Госдуму смягчающие 282-ю статью УК поправки.

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«Я уверена, что мы это очень быстро сделаем, потому что острота восприятия этого закона в обществе остается достаточно высокой. Уверена, что точно примем в эту сессию. Возможно, в течение месяца-полутора, не позднее», — сказала Матвиенко.

Она отметила, что считает правильной инициативу президента. Спикер Совфеда также подчеркнула, что статья будет нуждаться и в дальнейших уточнениях.

Ранее в Госдуме назвали сроки рассмотрения поправок Путина к статье об экстремизме.