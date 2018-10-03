Путин и Курц обсудили урегулирование в Сирии
Президент России Владимир Путин заявил, что обсудил с канцлером Австрии Себастьяном Курцем урегулирование в Сирии, передает корреспондент «Газеты.Ru».
По его словам, Россия и Австрия видят перспективы для активизации политического процесса в САР.
Он также добавил, что резолюция СБ ООН и достижения в астанинском формате позволят закрепить положительные тенденции.
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Ранее сообщалось, что Путин прокомментировал присутствие войск США в Сирии.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи Путина и Курца.