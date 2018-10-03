В МИД Ирана отреагировали на денонсацию США договора о дружбе

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в своем твиттере прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о денонсации Вашингтоном договора о дружбе с Тегераном.

На фоне разрыва договора о дружбе, заключенного между странами в 1955 году, Зариф назвал США «преступным режимом».

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«Сегодня США вышли из фактического договора между США и Ираном после того, как Международный суд ООН постановил прекратить нарушение этого договора, вводя санкции против иранского народа. Преступный режим», — написал Зариф.

Ранее сообщалось, что Международный суд ООН потребовал от США отменить санкции против Ирана.