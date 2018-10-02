Пашинян пообещал покинуть пост после увольнения министров и губернаторов

Премьер Армении Никол Пашинян пообещал протестующим, собравшимся у здания армянского парламента, уйти в отставку после того, как добьется увольнения министров и губернаторов от партий «Процветающая Армения» и «Дашнакуцутюн», передает РИА «Новости».

«Когда решение об увольнении министров и губернаторов де-юре вступит в силу, я уйду в отставку… Но буду исполнять обязанности премьер-министра», — заявил Пашинян.

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По его словам, если парламент страны не сможет избрать нового премьер-министра, будут назначены внеочередные парламентские выборы.

Ранее верховный орган армянской партии «Дашнакцутюн» сообщил, что отзывает своих министров из правительства страны.