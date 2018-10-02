Киселев отреагировал на предложение Захаровой провести брифинг у него дома
Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила провести брифинг МИД в Крыму в доме журналиста Дмитрия Киселева после публикаций о его «вилле», передает РИА «Новости».
Она предложила «раскулачить» Киселева на wi-if и классный вид.
«На днях подумала, что давно не проводили мы брифингов в Крыму, и где бы это лучше сделать. И тут вдруг натыкаюсь на разоблачение «тайной дачи» Дмитрия Киселева в Коктебеле», — заявила она.
Реклама
Захарова предложила устроить «брифинг в секретных хоромах». По ее словам, это будет хорошим способом показать пропагандистам США то, о чем они пишут.
На такое предложение Киселев ответил: «Добро пожаловать!».