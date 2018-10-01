Трамп выступил против «охоты на ведьм» в деле Кавано

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не хочет «охоты на ведьм» в деле о домогательствах против кандидата в Верховный суд США Бретта Кавано, передает РИА «Новости».

При этом Трамп подчеркнул, что желает со стороны ФБР «очень подробного» расследования уголовного дела.

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«Я не хочу, чтобы была охота на ведьм», — сказал Трамп.

Американский лидер отметил, что его не беспокоит перспектива того, что к делу присовокупят обвинения всех трех женщин, заявивших о домогательствах со стороны Кавано.

«Меня в этом деле ведет сенат. Я хочу, чтобы сенат был рад. Я не выношу суждение, сенат выносит… Все, что сенаторы хотят, меня устраивает», — добавил Трамп.

Ранее WSJ сообщила, что Белый дом запретил ФБР расследовать групповое изнасилование с участием Кавано.