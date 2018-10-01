В МИД Франции поддержали российско-турецкое соглашение по Идлибу

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан выразил поддержку соглашению между Россией и Турцией по урегулированию в сирийском Идлибе, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя французского внешнеполитического ведомства.

Данное заявление Ле Дриан сделал в ходе встречи со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, которая состоялась накануне в МИД Франции.

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«Жан-Ив Ле Дриан выразил поддержку соглашению в Сочи 17 сентября, которое устанавливает демилитаризованную зону в районе Идлиба и позволяет на данном этапе избежать наступательной операции режима и его союзников», — заявил представитель французского внешнеполитического ведомства.

По его словам, переговоры министров касались в основном сирийской проблематики. Ле Дриан, как сказал представитель, призвал своего турецкого коллегу продолжать работу по сближению позиций между «малой группой» и участниками астанинского процесса.

Ранее сообщалось, что генсек ООН приветствовал соглашение России и Турции по Идлибу.