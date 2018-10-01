МИД России вызвал посла Южной Кореи из-за задержания судна «Севастополь»

Министерство иностранных дел России сообщило на своем сайте о том, что посол Республики Корея в России У Юн Гын был вызван в ведомство в связи с ситуацией вокруг задержанного в южнокорейском порту российского судна «Севастополь».

«Заместителем Министра иностранных дел Российской Федерации И.В.Моргуловым было сделано представление южнокорейскому послу в связи с незаконным задержанием российского судна «Севастополь» в порту г. Пусан», — говорится в тексте сообщения.

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В министерстве рассказали, что российская сторона потребовала незамедлительно отменить запрет морских властей на выход судна из порта.

Ранее сообщалось, что дипломаты попросили у властей Южной Кореи объяснить ситуацию с задержанным в Пусане судном «Севастополь».