Вучич намерен попросить поддержки у Путина в Косово

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что планирует попросить у президента России Владимира Путина поддержки в косовской проблематике. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, он намерен встретиться с Путины через «несколько дней».

Он также добавил, что хочет обсудить с Путиным ситуацию в Косово.

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Вучич подчеркнул, что речь идет не о военной поддержке со стороны России.

Ранее сообщалось, что минобороны Сербии отчиталось о приведении в полную боевую готовность войск сербской армии.