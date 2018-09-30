Вучич намерен попросить поддержки у Путина в Косово
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что планирует попросить у президента России Владимира Путина поддержки в косовской проблематике. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, он намерен встретиться с Путины через «несколько дней».
Он также добавил, что хочет обсудить с Путиным ситуацию в Косово.
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Вучич подчеркнул, что речь идет не о военной поддержке со стороны России.
Ранее сообщалось, что минобороны Сербии отчиталось о приведении в полную боевую готовность войск сербской армии.