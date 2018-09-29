Вучич назвал предупреждением введение полной боеготовности

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия предупредила о том, что не потерпит насилия в отношении сербов в Косово. Об этом сообщается на сайте Вучича.

«Мы никому не угрожаем, и видим, насколько армия может быть сдерживающим фактором в предотвращении любого конфликта», — заявил Вучич.

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Он также сказал, что выступает за диалог.

Ранее министр обороны Сербии Александр Вулин отчитался об исполнении приказа президента страны и верховного главнокомандующего Александара Вучича о приведении в полную боевую готовность войск сербской армии.