Мэй сфотографировалась с тремя полицейскими по дороге в аэропорт Нью-Йорка

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сфотографировалась с тремя нью-йоркскими полицейскими, которые обеспечили ее сотрудникам проезд с мигалками до аэропорта имени Джона Кеннеди, передает американский телеканал Sky News.

Сообщается, что когда команда Мэй направлялась в аэропорт после участия в Генассамблее ООН в Нью-Йорке, автобус с одиннадцатью сотрудниками ее аппарата из-за поломки отстал от кортежа.

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По данным телеканала, сломанный автобус случайно заметили патрульные, которые подождали, пока чиновники пересядут в запасной автобус, а затем со включенным проблесковым маячком сопроводили делегацию на высокой скорости до ВИП-терминала аэропорта.

Как отмечается, Мэй в знак благодарности пригласила полицейских в салон самолета Королевских ВВС и сфотографировалась с ними.