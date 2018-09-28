В Кремле отреагировали на расследование о Боширове и Чепиге

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков усомнился в достоверности опубликованного расследования, согласно которому подозреваемый Великобританией по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Руслан Боширов якобы является полковником ГРУ Анатолием Чепигой, передает РИА «Новости».

В ответ на вопрос о том, продолжают ли в Кремле считать Боширова гражданским лицом, Песков заявил, что каких-либо других данных по сравнению с озвученной ранее официальной позицией у них нет.

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«Это же, насколько я понимаю, такое неформальное расследование. Мы не знаем, насколько оно соответствует и соответствует ли оно действительности», — добавил Песков.

Пресс-секретарь подчеркнул, что в Кремле продолжают придерживаться позиции, которую озвучил ранее российский президент Владимир Путин, а также того, что было сказано самими россиянами.

Ранее Песков пообещал проверить информацию о Чепиге.