Президент России Владимир Путин прибыл в Душанбе, где запланировано его участие в заседании совета лидеров государств-участников СНГ, а также ряд двусторонних встреч, передает РИА «Новости».

Сообщается, что в начале своего рабочего визита в Таджикистан глава государства примет участие в неформальном обеде, в ходе которого может пройти несколько встреч с его коллегами «на ногах».

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По словам помощника президента Юрия Ушакова, Путин может, в частности, провести короткую беседу с президентом Молдавии Игорем Додоном.

Ранее Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил о работе над совместными инфраструктурно-транспортными проектами двух стран.