На Украине рассказали о желании Германии вернуть Россию в ПАСЕ

Глава украинской парламентской делегации при Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев рассказал, что немецкая сторона хочет возвращения России в ряды ПАСЕ. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

По словам Арьева, в течение трех дней он находился в Берлине и встречался с руководителями немецкой делегации в ПАСЕ от ведущих партий Германии.

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«Немцы считают, что Россию нужно возвращать в ПАСЕ, но сомневаются, любой ли ценой», — заявил Арьев.

Он добавил, что положение дел является сложным, но не безнадежным.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о желании России выйти из Совета Европы.