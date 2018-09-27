Трамп отказался торопить денуклеаризацию КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, что для Вашингтона не имеют значения сроки денуклеаризации Северной Кореи. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции, передает Reuters.

«Думаю, мы действительно собираемся сделать нечто чрезвычайно важное, но мы не играем со временем. Займет это два, три года или пять месяцев — ни имеет значения», — сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос.

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Ранее госсекретарь США Майк Помпео встретился с главой МИД Северной Кореи. Глава Госдепа назвал встречу позитивной.

После этого ведомство анонсировало визит Помпео в КНДР в октябре этого года.