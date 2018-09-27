Мадуро ответил Трампу взаимностью

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что готов встретиться с американским президентом Дональдом Трампом. Об этом он сказал в ходе выступления на Генассамблее ООН, передает РИА «Новости».

Ранее Трамп заявил о готовности к встрече с Мадуро.

«Несмотря на идеологическую, социальную, историческую разницу, я, водитель автобуса, несмотря на все различия, президент Венесуэлы Николас Мадуро Морос готов пожать ему руку, сесть за стол переговоров, чтобы говорить о двусторонних делах и темах нашего региона», — сказал Мадуро.

Выступая на полях Генассамблеи ООН, Трамп назвал ситуацию в Венесуэле «позорной».