Главы МИД России, Турции и Ирана обсудили запуск политического урегулирования в Сирии

Главы МИД России, Турции и Ирана Сергей Лавров, Мевлют Чавушоглу и Мохаммад Джавад Зариф в ходе встречи в Нью-Йорке обсудили перспективы запуска политического урегулирования в Сирии. Об этом сообщили в российском МИДе, передает РИА «Новости».

Министры обсудили также ситуацию «на земле», в том числе в идлибской зоне деэскалации.

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«Участники встречи дали высокую оценку достигнутым в Сочи договоренностям по стабилизации обстановки в Идлибе, которые позволяют защитить мирное гражданское население при продолжении бескомпромиссной борьбы с терроризмом», — подчеркнули в российском ведомстве.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш приветствовал соглашение России и Турции по Идлибу.