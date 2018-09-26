CNN: Иран может позволить себе игру в ожидание с Трампом

Иран может позволить себе сыграть в ожидающую игру с президентом США Дональдом Трампом, который ввел в отношении Тегерана санкции после выхода из ядерной сделки, отмечает американский телеканал CNN.

На самом деле политика США в отношении Ирана не так уж запутана, рассказывает CNN. Американский лидер Дональд Трамп, идеальный бизнесмен, полагает, что может сжимать Иран в тиски с медленными порциями санкций, выдерживая формат один на один — искусство всеобъемлющей сделки между ним и президентом Ирана Хасаном Роухани.

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Трамп предполагает, что список требований госсекретаря США Майка Помпео из 12 пунктов, которые должен выполнить Иран, и блокирование капитала в конечном итоге приведут к уменьшению влияния Тегерана на Ближнем Востоке, говорится в материале. Однако такой подход к политике в отношении Ирана слишком прост для решения «ядерной проблемы», отмечает CNN.

При исключении возможной эскалации ситуации в Иране и стремления Тегерана к ядерному обогащению, госсекретарь США Майк Помпео и глава Пентагона Джеймс Мэттис, вероятно, сохранят холодный ум, чтобы предотвратить прямые военные действия США.

Однако авторитет США изменился, и внешняя политика для Трампа — всего лишь отвлечение внимания, которое он периодически проводит, когда его страну охватывает кризис. Самое ужасное — это бахвальство шоумена, когда на кону стоят жизни и решаются военные вопросы, добавляет CNN.

Телеканал отмечает, что Тегерану, который может наблюдать двойственное и в значительной степени неэффективное отношение Трампа к Северной Корее, можно прости ждать и не торопиться что-либо делать.