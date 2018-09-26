Хейли оценила выступление Трампа в ООН

Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что выступление американского лидера Дональда Трампа на ГА ООН не стоило воспринимать превратно. Об этом сообщает Fox News.

По ее словам, смысловая часть речи Трампа была адресована делегации конкретной страны или организации.

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Она также добавила, что слова Трампа о необходимости реформы мировой торговли, были обращены к «Мексике, Индии, Южной Корее, Японии».

Хейли подчеркнула, что курс Трампа на выход из международных соглашений направлен на «защиту американцев».

Ранее СМИ рассказали, почему смеялись над Трампом в Генассамблее ООН.