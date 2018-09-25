Президент Ирана Хасан Роухани пригласил США вернуться за стол переговоров, передает Reuters.

«Мы согласны с тем, что в конце концов нет пути лучше, чем диалог... Мы приглашаем вас вернуться за стол переговоров, который вы покинули», — сказал Роухани.

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Вместе с этим, Роухани подчеркнул, что диалог начинается с прекращения угроз и несправедливых санкций, которые отрицают принципы этики и международного права.

«Требования Ирана ясны: никакой войны, никаких санкций, никаких угроз, никакой травли», — подчеркнул он.

Он также отметил, что Иран предлагает «обязательства за обязательства» и «угрозы за угрозы».

Ранее Трамп заявил о том, что будет готов встретиться с иранским руководством в том случае, если Иран решит изменить свою политику.