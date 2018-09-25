Трамп опоздал на выступление Генассамблеи ООН

Американский президент Дональд Трамп опоздал на свое выступление на заседании 73-й Генеральной ассамблеи ООН, передает РИА «Новости».

Выступление Трампа было запланировано вторым, после президента Бразилии Мишеля Темера, однако после паузы, возникшей по завершении выступления Темера, президент Генеральной ассамблеи Мария Эспиноса Гарсес пригласила главу Эквадора Ленина Морено.

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Ранее Трамп на полях Генеральной ассамблеи заявил о том, что будет готов встретиться с иранским руководством в том случае, если Иран решит изменить свою политику.

«Газета.Ru» следит за выступлением Трампа на заседании Генассамблеи ООН в режиме онлайн.