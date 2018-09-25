Источник: информация о «наказании» КПРФ и ЛДПР за выборы является фейком

Источник, близкий к внутриполитическому блоку администрации президента, назвал провокационными сообщения о том, что КПРФ и ЛДПР будут «наказаны» за результаты губернаторских выборов, передает «Интерфакс».

«Мы можем согласиться с оценками лидера КПРФ Геннадия Зюганова о том, что подобного рода фейки могут распространять только провокаторы», — сказал источник.

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По его словам, кандидаты от КПРФ и ЛДПР относятся к системной оппозиции и строго придерживались всех правил ведения предвыборных кампаний.

Ранее СМИ сообщили, что «в качестве возможных ответных мер КПРФ и ЛДПР могут отказать в помощи при прохождении муниципального фильтра на следующих выборах».

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти сообщения безосновательными.