Кандидат в Верховный суд США оправдал обвинения в домогательствах своей девственностью

Кандидат на пост судьи в Верховный суд США Бретт Кавано, которого на эту должность продвигает американский президент Дональд Трамп, заявил, что не мог совершить сексуальное насилие во время учебы в Йельском университете, так как в этот момент был девственником. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News, передает портал Mediaite.

Ранее Дебора Рамирез обвинила Кавано в сексуальном домогательстве в 1983-1984 учебном году, когда он был студентом Йельского университета. Рамирез стала второй женщиной, которая выдвинула такие обвинения против кандидата в Верховный суд.

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«У меня не было полового акта или чего-то близкого к нему в старшей школе и много лет после нее», — заявил Кавано.

Также он подчеркнул, что не вступал ни с кем в половую связь в колледже.

Ранее «Газета.Ru» подробно рассказывала об обвинениях, которые выдвинуты против Кавано.