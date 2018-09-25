Президент Ирана пригрозил перекрыть Персидский залив

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что иранские власти перекроют Ормузский пролив, который соединяет Оманский залив на юго-востоке с Персидским заливом на юго-западе, в случае, если США продолжат политику санкционного давления. Об этом он сказал в интервью телеканалу NBC.

Роухани подчеркнул, что его слова являются не предупреждением, а «реальностью».

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«Если водный путь из Персидского залива должен оставаться свободным и безопасным, то он должен оставаться таким для всех», — сказал иранский лидер.

Также Роухани заметил, что власти США не смогут полностью остановить поставки иранской нефти на мировой рынок.

Ранее в Иране уже заявляли, что могут заблокировать поставки нефти в Персидском заливе.